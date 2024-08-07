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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Буданов рассказал о собственном видении победы: "Выход на границы 1991 года, потому что большего будет сложно достичь"

Буданов рассказал о собственном видении победы: "Выход на границы 1991 года, потому что большего будет сложно достичь"

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 09:37  •  37580 просмотра

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Глава ГУР МО Кирилл Буданов очертил свое видение победы в войне с россией. Он считает, что возвращение к границам 1991 года возможно комбинированным путем: военной силой, дипломатией и другими факторами.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов высказал свое видение победы в войне с россией, акцентируя на необходимости восстановления территориальной целостности Украины до границ 1991 года, что включает возвращение всех оккупированных территорий, пишет УНН со ссылкой на Forbes.

Мое видение победы в этой войне: полное восстановление территориальной целостности, выход на границы 1991 года, потому что большего будет сложно достичь. Надеюсь, что это обязательно приведет к определенным процессам внутри россии

- говорит Буданов.

Возвращение к границам 1991-го дипломатическим путем - реальность?

Он считает, что решение вопроса российско-украинской войны будет происходить комбинированным путем.

"Комбинация военной силы, давления открытой и, самое главное - скрытой дипломатии, а также некоторых других факторов", - добавляет он.

Буданов провел аналогию между продолжающейся войной и футбольным матчем, где до завершения остается около 20 минут из 90 возможных, ориентируясь на осень 2023 года. Он указал на существование двух способов измерения времени: обычный, который включает часы и секунды, и событийный, ориентирующийся на ключевые события.

"Если говорить в событийном контексте, мы недалеко отошли от 70-й минуты", - отметил он.

Напомним

Президент США Джо Байден считает, что мир заключается в том, что россия никогда не сможет оккупировать территории Украины. При этом он считает, что для этого Украине не обязательно быть частью НАТО.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
natoNATO
kyrylo-budanovКирилл Буданов
dzho-baidenДжо Байден
ukrainaУкраина
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