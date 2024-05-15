Брошенные "зубы дракона" на Харьковщине: в ОВА заявили, что все работы выполнены, а остатки оставили по просьбе военных

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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