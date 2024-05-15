Брошенные "зубы дракона" на Харьковщине: в ОВА заявили, что все работы выполнены, а остатки оставили по просьбе военных

Фото оставленных на Харьковщине "зубов дракона" это часть российской кампании по дискредитации военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами. Все задачи, которые поставили военные - выполнены на 100%, а оставленное количество тетраэдров "далеко не стратегическое". Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Все работы по установлению тетраэдров с егозой рассчитаны на 2023-2024 годы. Задачи, которые ставили военные за 2023 год, - выполнены на 100%. О чем есть соответствующие выводы контролирующих органов - заявил Синегубов.

Он пояснил, что часть работ согласно плану начали выполнять уже в 2024-м году, но работы были приостановлены на некоторых участках из-за постоянных обстрелов.

"Все было, возможно, не так плотно" - глава Волчанской ГВА о фортификациях в Харьковской области

Председатель ОВА заверил, что они будут выполнены, когда физически для этого будет возможность.

На фото, которые распространяют в сетях, изображены остатки материалов, которые по просьбе одной из бригад вывез подрядчик для дальнейшей установки. Важно: те остатки - это 0,4% от общей выполненной работы по ограждениям такого типа. То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое бы "по словам некоторых блогеров" могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий - подчеркнул председатель Харьковской областной военной администрации.

По его словам, распространение такой дезинформации дискредитирует военных и исполнителей всех оборонительных работ. Он также отметил, что все информационные вбросы начались ровно в день наступления оккупационных войск на Волчанск.

Все эти материалы выходили в примерно одинаковое время, с одинаковыми заголовками. Это ИПСО, которое направлено на дискредитацию военных, власти, распространение хаоса и вражды между украинцами. Это умышленно направленные волны, которые иногда поддерживают СМИ - заявил Олег Синегубов.

Контекст

На днях в сети появились фото тетраэдров, более известных, как "зубы дракона", которые свалены в кучу вдоль дороги в окрестностях Липцов. Как заявили аналитики портала DeepState эти заграждения лежат там с весны-лета 2023 года.

Специалисты допускают, что заграждения должны были стать частью линии обороны в Харьковской области, чтобы сдержать наступление армии РФ, но по неизвестным причинам их не задействовали.

На фото - подарок от украинских налогоплательщиков врагу... Не будем делать выводов, пусть их сделает комиссия, которая будет рассматривать добросовестность подрядчиков, возводивших оборонительные сооружения, и ответственных лиц, которые должны осуществлять контроль - подписали фото в DeepState.

Напомним

Председатель Харьковской областной военной администрации распорядился обнародовать отчет о строительстве фортификационных сооружений в регионе, чтобы ответить на обвинения в саботаже оборонительных мероприятий и отсутствии фортификационных сооружений.