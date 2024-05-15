Покинуті "зуби дракона" на Харківщині: в ОВА заявили, що всі роботи виконані, а рештки лишили на прохання військових
Київ • УНН
Голова Харківської обласної військової адміністрації заявив, що фотографії загороджень "зуби дракона", які залишилися в регіоні, є частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію військових і поширення хаосу, і що кількість загороджень, які залишилися, є незначною порівняно із загальним обсягом виконаних робіт.
Фото залишених на Харківщині "зубів дракона" це частина російської кампанії з дискредитації військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Всі завдання, які поставили військові - виконані на 100%, а залишена кількість тетраедрів "далеко не стратегічна". Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
Усі роботи щодо встановлення тетраедрів з єгозою розраховані на 2023-2024 роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік, — виконані на 100%. Про що є відповідні висновки контролюючих органів
Він пояснив, що частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024-му році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли.
"Усе було, можливо, не так щільно" - голова Вовчанської МВА про фортифікації на Харківщині13.05.24, 11:27 • 20016 переглядiв
Голова ОВА запевнив, що вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість.
На фото, що розповсюджують в мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Важливо: ті залишки — це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій
За його словами, розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт. Він також наголосив, що всі інформаційні вкиди розпочались рівно в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ.
Всі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ
Контекст
Днями у мережі з'явились фото тетраедрів, більш відомих, як "зуби дракона", які звалені до купи вздовж дороги на околицях Липців. Як заявили аналітики порталу DeepState ці загородження лежать там з весни-літа 2023 року.
Фахівці допускають, що загородження мали стати частиною лінії оборони в Харківській області, щоб стримати наступ армії РФ, але з невідомих причин їх не задіяли.
На фото — подарунок від українських платників податків ворогові… Не робитимемо висновків, нехай їх зробить комісія, яка розглядатиме сумлінність підрядників, які зводили оборонні споруди, та відповідальних осіб, які мають здійснювати контроль
Нагадаємо
Голова Харківської обласної військової адміністрації розпорядився оприлюднити звіт про будівництво фортифікаційних споруд у регіоні, щоб відповісти на звинувачення у саботажі оборонних заходів та відсутності фортифікаційних споруд.