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Покинуті "зуби дракона" на Харківщині: в ОВА заявили, що всі роботи виконані, а рештки лишили на прохання військових

Покинуті "зуби дракона" на Харківщині: в ОВА заявили, що всі роботи виконані, а рештки лишили на прохання військових

Київ • УНН

 • 15693 перегляди

Голова Харківської обласної військової адміністрації заявив, що фотографії загороджень "зуби дракона", які залишилися в регіоні, є частиною російської дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію військових і поширення хаосу, і що кількість загороджень, які залишилися, є незначною порівняно із загальним обсягом виконаних робіт.

Фото залишених на Харківщині "зубів дракона" це частина російської кампанії з дискредитації військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Всі завдання, які поставили військові - виконані на 100%, а залишена кількість тетраедрів "далеко не стратегічна". Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі 

Усі роботи щодо встановлення тетраедрів з єгозою розраховані на 2023-2024 роки. Завдання, які ставили військові за 2023 рік, — виконані на 100%. Про що є відповідні висновки контролюючих органів

- заявив Синєгубов. 

Він пояснив, що частину робіт згідно з планом розпочали виконувати вже у 2024-му році, але роботи були призупинені на деяких ділянках через постійні обстріли.

"Усе було, можливо, не так щільно" - голова Вовчанської МВА про фортифікації на Харківщині13.05.24, 11:27 • 20016 переглядiв

Голова ОВА запевнив, що вони будуть виконані, коли фізично для цього буде можливість.

На фото, що розповсюджують в мережах, зображені залишки матеріалів, які на прохання однієї з бригад вивіз підрядник для подальшого встановлення. Важливо: ті залишки — це 0,4% від загальної виконаної роботи з огороджень такого типу. Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка б "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на хід бойових дій

- підкреслив голова Харківської обласної військової адміністрації.

За його словами, розповсюдження такої дезінформації дискредитує військових та виконавців усіх оборонних робіт. Він також наголосив, що всі інформаційні вкиди розпочались рівно в день наступу окупаційних військ на Вовчанськ.

Всі ці матеріали виходили в приблизно однаковий час, з однаковими заголовками. Це ІПСО, яке спрямоване на дискредитацію військових, влади, поширення хаосу та ворожнечі між українцями. Це умисно спрямовані хвилі, які подекуди підтримують ЗМІ 

- заявив Олег Синєгубов. 

Контекст 

Днями у мережі з'явились фото тетраедрів, більш відомих, як "зуби дракона", які звалені до купи вздовж дороги на околицях Липців. Як заявили аналітики порталу DeepState ці загородження лежать там з весни-літа 2023 року.

Фахівці допускають, що загородження мали стати частиною лінії оборони в Харківській області, щоб стримати наступ армії РФ, але з невідомих причин їх не задіяли.

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На фото — подарунок від українських платників податків ворогові… Не робитимемо висновків, нехай їх зробить комісія, яка розглядатиме сумлінність підрядників, які зводили оборонні споруди, та відповідальних осіб, які мають здійснювати контроль

- підписали фото в DeepState.

Нагадаємо

Голова Харківської обласної військової адміністрації розпорядився оприлюднити звіт про будівництво фортифікаційних споруд у регіоні, щоб відповісти на звинувачення у саботажі оборонних заходів та відсутності фортифікаційних споруд.

Володимир Омельченко

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