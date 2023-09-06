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Бронеавтомобиль Bushmaster PMV: технические характеристики и отзывы военных

Бронеавтомобиль Bushmaster PMV: технические характеристики и отзывы военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Минобороны рассказали технические возможности и оснащение австралийского бронеавтомобиля, который с апреля 2022 года задействован на фронте, передает УНН с ссылкой на Military Media Center.

Детали

Bushmaster PMV — колесный полноприводный бронеавтомобиль класса MRAP, производства Thales Australia. Предназначен для транспортировки личного состава обеспечивая его защиту от легкого стрелкового вооружения и фугасов. С апреля 2022 года правительство Австралии предоставило Украине около 120 этих бронеавтомобилей. 

Защита

Сплошная стальная конструкция придает Bushmaster 2 уровень защиты стандарта STANAG 4569, предусматривающий возможность противостоять 5,56-мм и 7,62-мм пулям стрелкового оружия. Благодаря V-образному днищу автомобиль выдерживает взрыв мины до 9,5 кг в тротиловом эквиваленте. Защита может быть усилена установкой аппликационной брони, которая обеспечивает защиту от бронебойных пуль калибра 7,62 мм.

Оружие

Стандартным вооружением бронеавтомобиля является дистанционный боевой модуль на который установлен пулемет калибра 5,56 мм или 12,7 мм. На люках также может быть установлено до трех пулеметов калибра 5,56 или 7,62 мм.

Мобильность

На Bushmaster установлен 6-цилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения Caterpillar об’объемом 7,2 литра мощностью 300 л.с. с турбонаддувом. Автоматическая трансмиссия Allison MD-3070 РТ.

Максимальная скорость бронеавтомобиля по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 800 км. Полный привод и высокий клиренс обеспечивают бронетранспортеру Bushmaster высокую проходимость.

Бронемашина получила множество положительных отзывов от украинских военнослужащих.  Bushmaster прекрасно зарекомендовал себя во время Харьковской операции, а также эффективно используется нашими штурмовыми подразделениями на Бахмутском направлении. 

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