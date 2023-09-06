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Бронеавтомобіль Bushmaster PMV: технічні характеристики і відгуки військових

Бронеавтомобіль Bushmaster PMV: технічні характеристики і відгуки військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Міноборони розповіли технічні спроможності та оснащення австралійського бронеавтомобіля, що квітня 2022 року залучений на фронті, передає УНН з посиланням на Military Media Center.

Деталі

Bushmaster PMV — колісний повнопривідний бронеавтомобіль класу MRAP, виробництва Thales Australia. Призначений для транспортування особового складу забезпечуючи його захист від легкого стрілецького озброєння та фугасів. З квітня 2022 року уряд Австралії надав Україні близько 120 цих бронеавтомобілів. 

Захист

Суцільна сталева конструкція надає Bushmaster 2 рівень захисту стандарту STANAG 4569, що передбачає можливість протистояти 5,56-мм і 7,62-мм кулям стрілецької зброї. Завдяки V-подібному днищу автомобіль витримує вибух міни до 9,5 кг в тротиловому еквіваленті. Захист може бути підсилений встановленням аплікаційної броні, яка забезпечує захист від бронебійних куль калібру 7,62 мм.

Зброя

Стандартним озброєнням бронеавтомобіля є дистанційний бойовий модуль на який встановлено кулемет калібру 5,56 мм або 12,7 мм. На люках також може бути встановлено до трьох кулеметів калібру 5,56 або 7,62 мм.

Мобільність

На Bushmaster встановлений 6-циліндровий дизельний двигун повітряного охолодження Caterpillar об’ємом 7,2 літра потужністю 300 к.с. з турбонаддувом. Автоматична трансмісія Allison MD-3070 РТ.

Максимальна швидкість бронеавтомобіля по шосе - 100 км/год. Запас ходу - 800 км. Повний привід і високий кліренс забезпечують бронетранспортеру Bushmaster високу прохідність.

Бронемашина отримала безліч схвальних відгуків від українських військовослужбовців.  Bushmaster чудово зарекомендував себе під час Харківської операції, а також ефективно використовується нашими штурмовими підрозділами на Бахмутському напрямку. 

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