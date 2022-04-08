Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів Bushmaster
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Австралія передала Україні 20 бронетранспортерів місцевого виробництва Bushmaster на 38 млн доларів. Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мірошниченко у Facebook, інформує УНН.
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"На запрошення міністра оборони Пітера Даттона та у присутності генерал-майора Скотта Вінтера, керівника сухопутних військ, став свідком передачі техніки Україні. Австралія передає 20 Бушмастерів (Bushmaster) ціною 50 мільйонів AUD (38 USD). Історичний момент", — написав Мірошниченко.
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За даними CNN, перед відправленням в Україну бронетехніку перефарбували в оливково-зелений колір з українським прапором збоку. На машини також нанесли трафарет “Єдині з Україною”.
Два бронетранспортери слугуватимуть як “швидка допомога”, тому на них зобразили емблему Червоного Хреста.
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“Bushmaster добре підходить для захисту солдатів Збройних сил України та цивільного населення України від мін та саморобних вибухових пристроїв, осколків артилерії та стрілецької зброї”, — ідеться у повідомленні офісу прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона.
Додамо
Австралійський бронетранспортер Bushmaster забезпечує транспортування солдат у район виконання завдання. Ці траспортні засоби запросив президент України Володимир Зеленський у зверненні до парламенту Австралії 31 березня.