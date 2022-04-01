Відчув повну підтримку, чекаю на конкретні кроки: Зеленський про посилення тиску міжнародних партнерів на рф
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про контакти та домовленості з міжнародними партнерами, які відбувалися у четвер, 31 березня, інформує УНН.
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Президент нагадав, що звернувся до парламентів трьох держав – Австралії, Нідерландів та Бельгії.
“Відчув повну підтримку. Чекаю на конкретні кроки. Закликав ще посилити санкції проти росії. Тиснути на агресора потрібно доти, доки агресія не вичерпається”, - зазначив він.
Зеленський також повідомив подробиці своєї розмови із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Мова йшла про необхідність більшої підтримки у той час, коли війська рф зосереджують додаткові сили на окремих напрямках.
“Окрім санкцій, предметно обговорили з Шарлем Мішелем економічну підтримку України, фінансування пріоритетних проектів. Динаміку нашого руху до повноправного членства в ЄС”, - зазначив президент.
Санкційна політика була також однією з тем розмови керівника Офісу президента Андрія Єрмака з Джейкобом Салліваном – радником президента США з питань національної безпеки.
“США запровадили новий пакет санкцій проти росії. Ми вдячні. Він не дасть обходити чинні санкції – такі спроби ми вже фіксуємо. А також на обмеження роботи чутливих галузей російської економіки – її оборонного сектору”, - додав Зеленський.
За словами Зеленського, із президентом Туреччини Ердоганом він провів дуже предметну розмову.
“Говорили дуже конкретно. Зокрема, про перспективи переговорів у Туреччині з російською федерацією. А також про створення дієвої системи гарантій для нашої держави. Про безпеку, якої ми потребували завжди і до реального забезпечення якої наблизились. Вдячний за готовність Туреччини стати гарантом безпеки для України”, - розповів він.
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