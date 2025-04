Президент Європарламенту їде до Києва

Цитата

"На шляху до Києва", - написала вона.

Деталі

Крім цього президент Європарламенту опублікувала фото на фоні поїзда "Укрзалізниці".

Нагадаємо, керівництво Верховної Ради, представники різних фракцій і груп звернулися до президента Європарламенту Роберти Мецоли та президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн з проханням посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо отримання Україною членства в ЄС.

"Наші санкції тяжко уражають росію, вони нарощувалися у відповідь на ескалацію путінського вторгнення до України. Позиція Європейського парламенту була дуже чіткою від початку: ми маємо досягти нульової залежності від росії, і це має бути нашою головною метою. Ми маємо купувати енергію у друзів, а не у ворогів, і не фінансувати опосередковано цю війну щодня", - зазначила тиждень тому президент Європарламенту.

On my way to Kyiv