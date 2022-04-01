Президент Европарламента едет в Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Европейского парламента Роберта Мецола едет в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы Европарламента.
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"На пути в Киев", - написала она.
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Кроме этого президент Европарламента опубликовала фото на фоне поезда "Укрзализныци".
Напомним, руководство Верховной Рады, представители разных фракций и групп обратились к президенту Европарламента Роберти Мецоли и к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой посодействовать скорейшему положительном заключении Европейской Комиссии относительно получения Украиной членства в ЕС.
"Наши санкции тяжело поражают россию, они наращивались в ответ на эскалацию путинского вторжения в Украину. Позиция Европейского парламента была очень четкой с самого начала: мы должны достичь нулевой зависимости от россии, и это должно быть нашей главной целью. Мы должны покупать энергию у друзей, а не у врагов, и не финансировать опосредованно эту войну каждый день", - отметила неделю назад президент Европарламента.
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