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Президент Европарламента едет в Киев

Киев • УНН

 • 151788 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Европейского парламента Роберта Мецола едет в Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы Европарламента.

Президент Европарламента едет в Киев

Цитата

"На пути в Киев", - написала она.

Детали

Кроме этого президент Европарламента опубликовала фото на фоне поезда "Укрзализныци".

Напомним, руководство Верховной Рады, представители разных фракций и групп обратились к президенту Европарламента Роберти Мецоли и к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой посодействовать скорейшему положительном заключении Европейской Комиссии относительно получения Украиной членства в ЕС.

"Наши санкции тяжело поражают россию, они наращивались в ответ на эскалацию путинского вторжения в Украину. Позиция Европейского парламента была очень четкой с самого начала: мы должны достичь нулевой зависимости от россии, и это должно быть нашей главной целью. Мы должны покупать энергию у друзей, а не у врагов, и не финансировать опосредованно эту войну каждый день", - отметила неделю назад президент Европарламента.

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