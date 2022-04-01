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Почувствовал полную поддержку, жду конкретных шагов: Зеленский об усилении давления международных партнеров на рф

Киев • УНН

 • 92948 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал о контактах и договоренностях с международными партнерами, которые происходили в четверг, 31 марта, информирует УНН.

Почувствовал полную поддержку, жду конкретных шагов: Зеленский об усилении давления международных партнеров на рф

Детали

Президент напомнил, что обратился к парламентам трех стран - Австралии, Нидерландов и Бельгии.

“Почувствовал полную поддержку. Жду конкретных шагов. Призвал еще ужесточить санкции против россии. Давить на агрессора нужно до тех пор, пока агрессия не иссякнет", - отметил он.

Зеленский также сообщил подробности своего разговора с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Речь шла о необходимости большей поддержки в то время, когда войска рф сосредоточивают дополнительные силы на отдельных направлениях.

"Кроме санкций, предметно обсудили с Шарлем Мишелем экономическую поддержку Украины, финансирование приоритетных проектов. Динамику нашего движения к полноправному членству в ЕС", - отметил президент.

Санкционная политика была также одной из тем разговора руководителя Офиса президента Андрея Ермака с Джейкобом Салливаном - советником президента США по вопросам национальной безопасности.

“США ввели новый пакет санкций против россии. Мы благодарны. Он не даст обходить действующие санкции - такие попытки мы уже фиксируем. А также на ограничение работы чувствительных отраслей российской экономики - ее оборонного сектора”, - добавил Зеленский.

По словам Зеленского, с президентом Турции Эрдоганом он провел очень предметный разговор.

"Говорили очень конкретно. В частности, о перспективах переговоров в Турции с российской федерацией. А также о создании действенной системы гарантий для нашего государства. О безопасности, в которой мы нуждались всегда и к реальному обеспечению которой приблизились. Благодарен за готовность Турции стать гарантом безопасности для Украины", - рассказал он.

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