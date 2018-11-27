Британцы определили город с самым дешевым алкоголем в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Самые низкие цены на алкогольные напитки в Европе в Праге. Об этом свидетельствуют данные рейтинга почтовой службы Великобритании, передает УНН со ссылкой на micetimes.
Чтобы составить рейтинг, британцы вычислили среднюю стоимость 12 алкогольных напитков, среди которых: бутылка пива, бокал вина, бокал мартини и др.
В частности в Праге такой алкогольный набор стоит 42 долл.
На втором месте расположился Будапешт. Чтобы приобрести вышеупомянутый алкогольный набор, придется заплатить 44 долл.
Замыкает тройку городов Европы с самым дешевым алкоголем Краков, где стоимость алкогольного сета составит 49,4 долл.
Далее в рейтинге идут Рига (73 долл.) и Таллинн (77,6 долл.).
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В то же время, самые высокие цены на алкоголь оказались в Лондоне и Барселоне. Так, в Лондоне стоимость алкогольного сета составит 88,4 долл., в Барселоне - 88 долл.
Специалисты составили список из 10 европейских городов.
Как писал УНН, в Европе выросли продажи алкоголя и сигарет.