В Європі зросли продажі алкоголю і сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. За місяць продажі алкоголю, сигарет і продуктів харчування в країнах ЄС зросли на 0,4%. Про це свідчать дані Євростату, передає УНН.
У той же час за рік роздрібні продажі алкоголю, сигарет і продуктів харчування в європейських країнах зросли на 0,9%.
В цілому, за місяць показник роздрібної торгівлі в країнах ЄС скоротився на 0,1%, за рік - збільшився на 1,5%.
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Як писав УНН, через інфляцію в ЄС подорожчав алкоголь.
Відзначимо, що на думку українських економістів, українцям також варто готуватися до чергового подорожчання алкоголю. Вся справа в тому, що Кабмін прагне будь-якими способами перекрити "дірки" в бюджеті і може вдатися до чергового перегляду МРЦ на горілку і вино, вважають економісти.
Уточнимо, що КМУ пропонував підвищити акцизи на алкоголь на 9%, проте, проти цієї ініціативи виступили народні депутати.
Будь-яке підвищення податкового навантаження на офіційного алкогольного виробника сьогодні сприятиме подальшій тінізації ринку, впевнені фахівці галузі. Однак, влада цього ризику особливо не враховує, тому як самі можуть бути зацікавлені в роботі нелегалів, вважає журналіст Дубинський.