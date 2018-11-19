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В Європі зросли продажі алкоголю і сигарет

В Європі зросли продажі алкоголю і сигарет

Київ • УНН

 • 10249 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. За місяць продажі алкоголю, сигарет і продуктів харчування в країнах ЄС зросли на 0,4%. Про це свідчать дані Євростату, передає УНН.

У той же час за рік роздрібні продажі алкоголю, сигарет і продуктів харчування в європейських країнах зросли на 0,9%.

В цілому, за місяць показник роздрібної торгівлі в країнах ЄС скоротився на 0,1%, за рік - збільшився на 1,5%.

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Як писав УНН, через інфляцію в ЄС подорожчав алкоголь.

Відзначимо, що на думку українських економістів, українцям також варто готуватися до чергового подорожчання алкоголю. Вся справа в тому, що Кабмін прагне будь-якими способами перекрити "дірки" в бюджеті і може вдатися до чергового перегляду МРЦ на горілку і вино, вважають економісти.

Уточнимо, що КМУ пропонував підвищити акцизи на алкоголь на 9%, проте, проти цієї ініціативи виступили народні депутати.

Будь-яке підвищення податкового навантаження на офіційного алкогольного виробника сьогодні сприятиме подальшій тінізації ринку, впевнені фахівці галузі. Однак, влада цього ризику особливо не враховує, тому як самі можуть бути зацікавлені в роботі нелегалів, вважає журналіст Дубинський.

Українські Національні Новини

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