Инфляция: алкоголь и сигареты в ЕС снова подорожали
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Годовая инфляция в странах еврозоны в октябре, по предварительной оценке, составила 2,2% против уровня сентября в 2,1%. Об этом сообщает Евростат, передает УНН.
“Годом ранее этот показатель составлял 1,7%”, — говорится в сообщении.
Так, наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне оказали цены на энергетику (+1,02%), услуги (+0,65%), продукты питания, алкоголь и табак (+0,42%) и неэнергетические промышленные товары (+ 0,11%).
Как сообщал УНН, по мнению отечественных экспертов, украинцам также стоит готовиться к очередному подорожанию алкоголя. Все дело в том, что Кабмин стремится любыми способами перекрыть “дыры” в бюджете и может прибегнуть к очередному пересмотру МРЦ на водку и вино, считают экономисты.
Уточним, что КМУ предлагал повысить акцизы на алкоголь на 9%, однако, против этой инициативы выступили народные депутаты.
Любое повышение налоговой нагрузки на официального алкогольного производителя сегодня будет способствовать дальнейшей тенизации рынка, уверены специалисты отрасли. Однако, власти этого риска особо не учитывают, потому как сами могут быть заинтересованы в работе нелегалов, считает журналист Дубинский.