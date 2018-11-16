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Інфляція: алкоголь і сигарети в ЄС знову подорожчали

Київ • УНН

 • 10181 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Річна інфляція в країнах єврозони в жовтні, за попередньою оцінкою, становила 2,2% проти рівня вересня в 2,1%. Про це повідомляє Євростат, передає УНН.

"Роком раніше цей показник становив 1,7%", - говориться в повідомленні.

Так, найбільший внесок в річний рівень інфляції в єврозоні надали ціни на енергетику (+ 1,02%), послуги (+ 0,65%), продукти харчування, алкоголь і тютюн (+ 0,42%) і неенергетичні промислові товари (+ 0,11%).

Як повідомляв УНН, на думку вітчизняних експертів, українцям також варто готуватися до чергового подорожчання алкоголю. Вся справа в тому, що Кабмін прагне будь-якими способами перекрити "дірки" в бюджеті і може вдатися до чергового перегляду МРЦ на горілку і вино, вважають економісти.

Уточнимо, що КМУ пропонував підвищити акцизи на алкоголь на 9%, проте, проти цієї ініціативи виступили народні депутати.

Будь-яке підвищення податкового навантаження на офіційного алкогольного виробника сьогодні сприятиме подальшій тінізації ринку, впевнені фахівці галузі. Однак, влада цього ризику особливо не враховує, тому як самі можуть бути зацікавлені в роботі нелегалів, вважає журналіст Дубинський.

Українські Національні Новини

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