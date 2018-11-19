В Европе выросли продажи алкоголя и сигарет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. За месяц продажи алкоголя, сигарет и продуктов питания в странах ЕС выросли на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает УНН.
В то же время за год розничные продажи алкоголя, сигарет и продуктов питания в европейских странах выросли на 0,9%.
В целом, за месяц показатель розничной торговли в странах ЕС сократился на 0,1%, за год - увеличился на 1,5%.
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Как писал УНН, из-за инфляции в ЕС подорожал алкоголь.
Отметим, что по мнению украинских экономистов, украинцам также стоит готовиться к очередному подорожанию алкоголя. Все дело в том, что Кабмин стремится любыми способами перекрыть “дыры” в бюджете и может прибегнуть к очередному пересмотру МРЦ на водку и вино, считают экономисты.
Уточним, что КМУ предлагал повысить акцизы на алкоголь на 9%, однако, против этой инициативы выступили народные депутаты.
Любое повышение налоговой нагрузки на официального алкогольного производителя сегодня будет способствовать дальнейшей тенизации рынка, уверены специалисты отрасли. Однако, власти этого риска особо не учитывают, потому как сами могут быть заинтересованы в работе нелегалов, считает журналист Дубинский.