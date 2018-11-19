В Европе выросли продажи алкоголя и сигарет

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106354 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112918 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150299 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144843 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136624 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128309 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171384 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118094 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141653 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145410 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
В Европе выросли продажи алкоголя и сигарет

В Европе выросли продажи алкоголя и сигарет

Киев  •  УНН

 • 10248 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. За месяц продажи алкоголя, сигарет и продуктов питания в странах ЕС выросли на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает УНН.

В то же время за год розничные продажи алкоголя, сигарет и продуктов питания в европейских странах выросли на 0,9%.

В целом, за месяц показатель розничной торговли в странах ЕС сократился на 0,1%, за год - увеличился на 1,5%.

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Как писал УНН, из-за инфляции в ЕС подорожал алкоголь

Отметим, что по мнению украинских экономистов, украинцам также стоит готовиться к очередному подорожанию алкоголя. Все дело в том, что Кабмин стремится любыми способами перекрыть “дыры” в бюджете и может прибегнуть к очередному пересмотру МРЦ на водку и вино, считают экономисты.

Уточним, что КМУ предлагал повысить акцизы на алкоголь на 9%, однако, против этой инициативы выступили народные депутаты.

Любое повышение налоговой нагрузки на официального алкогольного производителя сегодня будет способствовать дальнейшей тенизации рынка, уверены специалисты отрасли. Однако, власти этого риска особо не учитывают, потому как сами могут быть заинтересованы в работе нелегалов, считает журналист Дубинский. 

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