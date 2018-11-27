Британці визначили місто з найдешевшим алкоголем у ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Найнижчі ціни на алкогольні напої в Європі у Празі. Про це свідчать дані рейтингу поштової служби Великої Британії, передає УНН із посиланням на micetimes.
Аби скласти рейтинг, британці вирахували середню вартість 12 алкогольних напоїв, серед яких: пляшка пива, келих вина, келих мартіні та ін.
Зокрема у Празі такий алкогольний набір коштує 42 дол.
На другому місці розташувався Будапешт. Щоб придбати вищезгаданий алкогольний набір, доведеться заплатити 44 дол.
Замикає трійку міст Європи з найдешевшим алкоголем Краків, де вартість алкогольного сету становитиме 49,4 дол.
Далі в рейтингу йдуть Рига (73 дол.) і Таллінн (77,6 дол.).
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У той же час, найвищі ціни на алкоголь виявилися в Лондоні та Барселоні. Так, у Лондоні вартість алкогольного сету становитиме 88,4 дол., у Барселоні - 88 дол.
Фахівці склали список із 10 європейських міст.
Як писав УНН, у Європі зросли продажі алкоголю і сигарет.