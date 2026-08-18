Британское судно атаковано у Ормузского пролива, есть раненый - UKMTO

$44.690.0151.810.10
ukenru
Эксклюзив
11:34 • 1872 просмотра
Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга
Эксклюзив
09:59 • 17380 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
09:52 • 13065 просмотра
В Раде появились два новых нардепа от «Слуги народа» — кто они и кем были раньшеPhoto
08:44 • 14204 просмотра
Рада ожидает представления Президента по кандидатам на должности министров обороны и иностранных дел, возможно, уже сегодня — депутат
Эксклюзив
08:28 • 14931 просмотра
5 мифов о туристической визе в США: юрист рассказала, что на самом деле влияет на решение консула
07:16 • 17605 просмотра
Конгресс США пытается справиться с ошибками, порождаемыми ИИ - Politico
06:42 • 17560 просмотра
рф нанесла ракетный удар по Харьковской области: 10 погибших, 8 раненых
18 августа, 05:03 • 27100 просмотра
российская армия ударила по Изюму из «Торнадо-С», пострадали пятеро человек, в том числе ребёнокPhoto
18 августа, 04:39 • 35324 просмотра
В Московской области зафиксировали масштабную атаку БПЛА и пожары на гражданских объектахVideo
18 августа, 04:21 • 18650 просмотра
"АТЕШ" заявил о скрытых ограничениях на выезд мужчин из России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+29°
7.4м/с
51%
740мм
Популярные новости
Россия пригрозила Британии последствиями из-за использования Украиной британских дронов18 августа, 01:57 • 14431 просмотра
Армия США разрабатывает ракету дальностью более 1000 км для запуска с HIMARS18 августа, 02:16 • 14153 просмотра
россияне показали крупным планом ПВО Москвы с «Панцирем-С1М» на 35-метровой башнеPhotoVideo18 августа, 02:38 • 18906 просмотра
Что празднуют 18 августа в Украине и мире 18 августа, 04:00 • 16379 просмотра
Си Цзиньпин может пропустить заседание Генассамблеи ООН, вместо этого встретится с Трампом18 августа, 04:32 • 4402 просмотра
публикации
Минфин готов принять участие в разработке разъяснений по налогообложению авиализинга
Эксклюзив
11:34 • 1882 просмотра
Заявления о "10 из 11 сбитых ракет Flamingo" являются элементом российской ИПСО, а не подтверждённым фактом — военный эксперт
Эксклюзив
09:59 • 17386 просмотра
Запись в первый класс: какие документы нужны и что делать, если мест нет17 августа, 15:24 • 65979 просмотра
Давление на суд: где проходит граница между правом на защиту и вмешательством в правосудие17 августа, 12:21 • 63135 просмотра
В Минфине объяснили, как должен облагаться налогом авиационный лизинг, из-за которого БЭБ возбудило уголовные дела
Эксклюзив
17 августа, 11:06 • 62898 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Ярослав Железняк
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Марьяна Безуглая
Актуальные места
Украина
Харьковская область
Киевская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьери перед смертью опубликовала в Instagram трогательное фото с другомPhoto17 августа, 23:04 • 48313 просмотра
Vogue показал кадры со свадьбы Роналду и РодригесPhotoVideo17 августа, 08:09 • 54969 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома17 августа, 01:05 • 62677 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году16 августа, 23:00 • 60781 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 89720 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Британское судно атаковано у Ормузского пролива, есть раненый - UKMTO

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

Судно Великобритании подверглось удару неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива, повреждено машинное отделение. Один член экипажа получил травмы, остальным оказывает помощь береговая охрана Омана.

Британское судно атаковано у Ормузского пролива, есть раненый - UKMTO

Судно Великобритании подверглось удару неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. В результате атаки было повреждено машинное отделение, один член экипажа получил травмы, сообщает Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передает УНН.

Подробности

Удар привел к повреждению машинного отделения и травмированию одного члена экипажа. Остальным членам экипажа в настоящее время оказывает помощь береговая охрана Омана. На данный момент о воздействии на окружающую среду не сообщалось. Проводится расследование. Суднам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO

- говорится в сообщении.

Напомним

Четыре члена экипажа грузового судна погибли после атаки в проливе Баб-эль-Мандеб в Красном море, а у побережья Пакистана сообщили о ракетном ударе по контейнеровозу.

Евгений Устименко

Новости Мира