Британское судно атаковано у Ормузского пролива, есть раненый - UKMTO
Киев • УНН
Судно Великобритании подверглось удару неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива, повреждено машинное отделение. Один член экипажа получил травмы, остальным оказывает помощь береговая охрана Омана.
Судно Великобритании подверглось удару неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. В результате атаки было повреждено машинное отделение, один член экипажа получил травмы, сообщает Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передает УНН.
Подробности
Удар привел к повреждению машинного отделения и травмированию одного члена экипажа. Остальным членам экипажа в настоящее время оказывает помощь береговая охрана Омана. На данный момент о воздействии на окружающую среду не сообщалось. Проводится расследование. Суднам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO
Напомним
Четыре члена экипажа грузового судна погибли после атаки в проливе Баб-эль-Мандеб в Красном море, а у побережья Пакистана сообщили о ракетном ударе по контейнеровозу.