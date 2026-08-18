Британское судно атаковано у Ормузского пролива, есть раненый - UKMTO

Судно Великобритании подверглось удару неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. В результате атаки было повреждено машинное отделение, один член экипажа получил травмы, сообщает Центр морских торговых операций Великобритании (UKMTO), передает УНН.

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Удар привел к повреждению машинного отделения и травмированию одного члена экипажа. Остальным членам экипажа в настоящее время оказывает помощь береговая охрана Омана. На данный момент о воздействии на окружающую среду не сообщалось. Проводится расследование. Суднам рекомендуется соблюдать осторожность при прохождении пролива и сообщать о любой подозрительной деятельности в UKMTO - говорится в сообщении.

Напомним

Четыре члена экипажа грузового судна погибли после атаки в проливе Баб-эль-Мандеб в Красном море, а у побережья Пакистана сообщили о ракетном ударе по контейнеровозу.