Британське судно атаковане біля Ормузької протоки, є поранений - UKMTO

Судно Великої Британії зазнало удару невідомим снарядом під час виходу з Ормузької протоки. Внаслідок атаки було пошкоджено машинне відділення, один член екіпажу отримав травми, повідомляє Центр морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), передає УНН.

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Удар спричинив пошкодження машинного відділення та призвів до травмування одного члена екіпажу. Решті членів екіпажу наразі надає допомогу берегова охорона Оману. Наразі про вплив на навколишнє середовище не повідомлялося. Проводиться розслідування. Суднам рекомендується дотримуватися обережності під час проходження протоки та повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність до UKMTO - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Чотири члени екіпажу вантажного судна загинули після атаки в протоці Баб-ель-Мандеб у Червоному морі, а біля узбережжя Пакистану повідомили про ракетний удар по контейнеровозу.