Британське судно атаковане біля Ормузької протоки, є поранений - UKMTO

$44.690.0151.810.10
ukenru
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 39193 перегляди
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 46407 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
18 серпня, 15:54 • 38960 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня
Ексклюзив
18 серпня, 15:05 • 26839 перегляди
росія з початку війни пошкодила понад 900 спортивних об’єктів
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 40550 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
18 серпня, 13:15 • 19831 перегляди
Зеленський вніс подання на призначення Хмари та Сибіги, голосування відбудеться завтра - нардеп
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 44471 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 09:59 • 41852 перегляди
Заяви про "10 із 11 збитих ракет Flamingo" є елементом російської ІПСО, а не підтвердженим фактом – військовий експерт
18 серпня, 08:44 • 23091 перегляди
Рада очікує подання Президента на міністрів оборони і закордонних справ може навіть сьогодні - нардеп
18 серпня, 09:52 • 21337 перегляди
У Раді з'явились два нових нардепи від Слуги народу - хто вони і ким були ранішеPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
3.2м/с
70%
745мм
Популярнi новини
Франція вишле двох іранських дипломатів після інциденту із французами у Тегерані18 серпня, 20:05 • 3976 перегляди
США ввели санкції проти голови Міжнародного кримінального суду Томоко Акане18 серпня, 20:37 • 6166 перегляди
Нові посли Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини офіційно розпочали роботу в Україні18 серпня, 20:45 • 2832 перегляди
Помер барабанщик ZZ Top Френк Бірд18 серпня, 21:40 • 4656 перегляди
російська дезінформація посилюється перед виборами в Німеччині на тлі зростання AfD18 серпня, 22:16 • 3560 перегляди
Публікації
Хмара звільниться з військової служби, щоб очолити Міноборони - коли чекати призначенняPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 17:43 • 39197 перегляди
Декоративний кролик у квартирі: що потрібно знати перед тим, як завести домашнього улюбленця
Ексклюзив
18 серпня, 16:15 • 46411 перегляди
Студентські відстрочки перевірятимуть через реєстри: що змінюється перед 1 вересня18 серпня, 15:54 • 38962 перегляди
Від прямих інвестицій до спільного виробництва: чим українські оборонні компанії підкорюють світовий ринок озброєння
Ексклюзив
18 серпня, 14:33 • 40552 перегляди
Мінфін готовий долучитися до напрацювання роз’яснення щодо оподаткування авіалізингу
Ексклюзив
18 серпня, 11:34 • 44473 перегляди
Актуальнi люди
Рафаель Гроссі
Бережна Тетяна Василівна
Віталій Безгін
Андрій Бутенко
Тарас Висоцький
Актуальні місця
Багдад
Франція
В'єтнам
Бельгія
Сирія
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto17 серпня, 23:04 • 65230 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 70622 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 77801 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 75290 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 103948 перегляди
Актуальне
Falcon 9
Техніка
FIFA (серія відеоігор)
Опалення
IPad Pro

Британське судно атаковане біля Ормузької протоки, є поранений - UKMTO

Київ • УНН

 • 3744 перегляди

Судно Великої Британії зазнало удару невідомим снарядом при виході з Ормузької протоки, пошкоджено машинне відділення. Один член екіпажу травмований, решті надає допомогу берегова охорона Оману.

Британське судно атаковане біля Ормузької протоки, є поранений - UKMTO

Судно Великої Британії зазнало удару невідомим снарядом під час виходу з Ормузької протоки. Внаслідок атаки було пошкоджено машинне відділення, один член екіпажу отримав травми, повідомляє Центр морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), передає УНН.

Деталі

Удар спричинив пошкодження машинного відділення та призвів до травмування одного члена екіпажу. Решті членів екіпажу наразі надає допомогу берегова охорона Оману. Наразі про вплив на навколишнє середовище не повідомлялося. Проводиться розслідування. Суднам рекомендується дотримуватися обережності під час проходження протоки та повідомляти про будь-яку підозрілу діяльність до UKMTO

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Чотири члени екіпажу вантажного судна загинули після атаки в протоці Баб-ель-Мандеб у Червоному морі, а біля узбережжя Пакистану повідомили про ракетний удар по контейнеровозу.

Євген Устименко

Світ