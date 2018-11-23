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Британские журналисты разоблачили заказчика информационных атак против ФФУ

Британские журналисты разоблачили заказчика информационных атак против ФФУ

Киев  •  УНН

 • 9654 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кампания по дискредитации руководства Федерации футбола Украины может быть выгодной бывшим руководителям ФФУ. К такому выводу в своем журналистском расследовании "Мутные воды" пришли британские журналисты, в частности, Оливер Реган, передает УНН.

Так, Реган проанализировал характер обвинений в якобы коррупции, которые распространялись последнее время против ФФУ. И по его убеждению, все они имеют заказной характер.

В частности, журналист констатировал беспочвенность заявлений швейцарского журналиста Арно Беда о том, что ФФУ потратило средства УЕФА на строительство коммерческого завода (по производству искусственного покрытия для полей), который сегодня якобы не работает.

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Снимая документальный фильм, Реган приехал в Киев, где встретился с официальными лицами ФФУ, и лично посетил так называемый "мистический завод" ФФУ ("ФФУ Продакшн" - ред.).

"Завод "ФФУ Продакшн" сегодня успешно работает, а изготовленная на нем продукция соответствует мировым стандартам качества", - констатировал журналист, добавив, что целевые средства УЕФА для его строительства не привлекались вообще.

Кроме того, Реган разобрался и с так называемыми "оффшорными обвинениями" в адрес ФФУ от уже упомянутого Арно Беды по поводу покупки оборудования для "ФФУ Продакшн" через компанию в ОАЭ.

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ФФУ предоставила письмо от компании Polytan, из текста которого следует, что именно Polytan рекомендовал "ФФУ Продакшн" закупать оборудование у их официального партнера из Арабских Эмиратов, говорится в фильме британского журналиста.

"Именно поэтому, все это (обвинения в адрес ФФУ в СМИ - ред.) выглядит как целенаправленная информационная кампания, вознаграждением за эту локальную дезинформационную войну может быть высокая должность в УЕФА. Предыдущий глава ФФУ Суркис был членом исполнительного комитета руководящего органа европейского футбола с 2004 года. Но на предстоящих выборах ФФУ выдвинула кандидатуру Андрея Павелко", - отметил Реган.

Напомним, что Арно Беда также заявлял о якобы наличии уголовных производств против президента ФФУ Павелко в прокуратуре Швейцарии. Однако в самой прокуратуре эти утверждения швейцарского журналиста опровергли.

Добавим, что о причастности братьев Суркисов к распространению недостоверной информации о работе ФФУ и ее руководителя Павелко неоднократно писали и украинские СМИ.

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