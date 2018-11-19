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ФФУ не витратила на “трав’яний завод” жодної копійки цільових коштів УЄФА - розслідування

ФФУ не витратила на “трав’яний завод” жодної копійки цільових коштів УЄФА - розслідування

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Генеральний секретар Федерації Футболу України Юрій Запісоцький спростував звинувачення у розтраті коштів під час будівництва заводу із виробництва штучного покриття для футбольних полів, передає УНН із посиланням на фільм-розслідування британських журналістів “Мутні води”, що був презентований у Лондоні 14 листопада.

Спілкуючись із британським журналістом Олівером Реганом, генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький зауважив, що на будівництво заводу “ФФУ Продакшн” не було залучено жодної копійки цільових коштів УЄФА.

“Не було ніякої позики від УЄФА — взагалі ніякої. Тож кошти, які були витрачені на закупівлю устаткування, — це кошти ФФУ, які ми отримали від УЄФА за продаж телевізійних прав. Єдине, що ми попросили, — це щоб нам заплатили трохи раніше”, — розповів він.

Також Запісоцький прокоментував питання закупівлі обладнання для заводу “ФФУ Продакшн” у компанії з ОАЕ.

“Під час переговорів саме „Політан“ (всесвітньовідомий німецький виробник штучної трави для футбольних полів — ред.) запропонував нам компанію в Об’єднаних Арабських Еміратах. Адже, якщо говорити окремо про таких постачальників, як Британія, Данія, США, ми побачимо проблеми з географічним розміщенням та логістикою. Тож ми отримали офіційний лист від „Політану“, в якому була рекомендація скористатися послугами саме цієї компанії, для того щоб реалізувати проект відкриття заводу з виробництва штучного покриття”, — пояснив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Воюючи з Павелком, Суркіс пішов на дискредитацію не тільки ФФУ, але і УЄФА - EU Today

Нагадаємо, напередодні низка ЗМІ поширили інформацію про те, що ФФУ начебто має власний офшор в Еміратах, через який відбувалася закупівля обладнання для “ФФУ Продакшн”. Такі дані одразу спростував особисто президент ФФУ Андрій Павелка, продемонструвавши ЗМІ відповідні документи.

Він наголосив, що ані ФФУ, ані її представники не мають жодних офшорних компаній в Арабських Еміратах.

Зауважимо, що так звані “офшорні” звинувачення у ФФУ вважають елементом спланованої дискредитації Федерації. З цим погодилися і британські журналісти які, вивчивши усі обставини та факти, дійшли до висновку про замовність та неправдивість “офшорного скандалу”.

Автори фільму-розслідування “Мутні води” також вважають, що замовником такої дискредитації може бути екс-президент Федерації футболу Григорій Суркіс, який прагне повернути собі вплив у ФФУ, а також не втратити посади в УЄФА.

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