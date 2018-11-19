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ФФУ не потратила на "травяной завод" ни копейки целевых средств УЕФА - расследование

ФФУ не потратила на "травяной завод" ни копейки целевых средств УЕФА - расследование

Киев  •  УНН

 • 12869 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Генеральный секретарь Федерации футбола Украины Юрий Записоцкий опроверг обвинения в растрате средств во время строительства завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей, передает УНН со ссылкой на фильм-расследование британских журналистов "Мутные воды", который был представлен в Лондоне 14 ноября.

Общаясь с британским журналистом Оливером Реганом, генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий отметил, что на строительство завода “ФФУ Продакшн” не было привлечено ни копейки целевых средств УЕФА.

“Не было никакого займа от УЕФА — вообще никакого. Поэтому средства, которые были потрачены на закупку оборудования, — это средства ФФУ, которые мы получили от УЕФА за продажу телевизионных прав. Единственное, что мы попросили, — это чтобы нам заплатили чуть раньше”, — рассказал он.

Также Записоцкий прокомментировал вопрос закупки оборудования для завода “ФФУ Продакшн” в компании из ОАЭ.

“Во время переговоров именно ”Политан“ (всемирно известный немецкий производитель искусственной травы для футбольных полей — ред.) предложил нам компанию в Объединенных Арабских Эмиратах. Ведь, если говорить отдельно о таких поставщиках, как Великобритания, Дания, США, мы увидим проблемы с географическим размещением и логистикой. Поэтому мы получили официальное письмо от „Политан“, в котором была рекомендация воспользоваться услугами именно этой компании, для того чтобы реализовать проект открытия завода по производству искусственного покрытия”, - пояснил он.

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Напомним, накануне ряд СМИ распостранили информацию о том, что у ФФУ якобы есть собственный оффшор в Эмиратах, через который происходила закупка оборудования для “ФФУ Продакшн”. Такие данные сразу опроверг лично президент ФФУ Андрей Павелко, продемонстрировав СМИ соответствующие документы.

Он отметил, что ни ФФУ, ни ее представители не имеют никаких оффшорных компаний в Арабских Эмиратах.

Заметим, что так называемые “оффшорные” обвинения в ФФУ считают элементом спланированной дискредитации Федерации. С этим согласились и британские журналисты которые, изучив все обстоятельства и факты, пришли к выводу о заказном характере и ложности “оффшорного скандала”.

Авторы фильма-расследования “Мутные воды” также считают, что заказчиком такой дискредитации может быть экс-президент Федерации футбола Григорий Суркис, который стремится вернуть себе влияние в ФФУ, а также не потерять должности в УЕФА.

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