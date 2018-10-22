Павелко спростував усі "офшорні" звинувачення на адресу ФФУ

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Ані Федерація футболу України, ні будь-хто з її представників не мають жодного відношення до компанії S.D.T FZE, зареєстрованої в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це заявив Президент Федерації Футболу України Андрій Павелко, коментуючи поширювану у ЗМІ інформацію щодо начебто наявності зв'язків між ФФУ та "арабським офшором", передає УНН.

Павелко пояснив, що компанія S.D.T FZE, зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах, є партнером всесвітньовідомого виробника штучного покриття для об’єктів спортивної інфраструктури — Polytan. І саме Polytan рекомендував "ФФУ Продакшн" закупити в цієї організації необхідне обладнання для налагодження в Україні роботи заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних полів та майданчиків, підкреслив Президент ФФУ.

"Для того, щоб досягнути поставленої нами мети у відновленні та розбудові футбольної інфраструктури в Україні, ми вирішили обрати найкращу компанію — лідера на ринку виробництва штучного покриття для полів та майданчиків. Це партнер ФІФА та УЄФА — компанія Polytan. Це унікальні технології та унікальне виробництво, а також чудові перспективи налагодження експорту з України продукції всесвітньовідомого бренду. Разом із тим, протягом останнього часу в низці ЗМІ з’явилося чимало критичних публікацій та матеріалів щодо будівництва в Україні заводу з виготовлення штучного покриття для футбольних полів та міні-полів, а також співпраці "ФФУ Продакшн" із компанією Polytan. Я вдячний журналістам за таку увагу до цієї теми, адже разом нам вдалося розібратися в усіх питаннях та ще раз пересвідчитися в тому, що саме компанія Polytan рекомендувала ФФУ свого партнера, компанію S.D.T FZE, для закупки необхідного обладнання для заводу "ФФУ Продакшн", - заявив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці дадуть оцінку "офшорним" звинуваченням на адресу ФФУ

Також, Павелко продемонструвавши відповідний лист від Polytan, датований 5 вересня 2016 року.

"Відповідна угода з цією компанією — запорука того, що наш завод випускатиме сертифіковану продукцію з високою гарантією якості та схваленням із боку УЄФА та ФІФА, і це було однією з умов співпраці з Polytan. У той же час хочу наголосити, що ніяких особистих інтересів — прямих чи опосередкованих — ні в кого з Федерації футболу України в Об’єднаних Арабських Еміратах, де зареєстрована компанія-партнер Polytan, немає і бути не може! Упевнений, що вже невдовзі вся інформація про засновників та власників компанії S.D.T FZE стане відкритою, і це лише підтвердить мої слова. Натомість той факт, що збудований в Україні завод уже працює й виготовляє якісну продукцію, підтверджує, що ідея його заснування була правильною", - прокоментував Павелко.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура Швейцарії спростувала наявність справ проти Федерації футболу України. Таким чином, швейцарські правоохоронці прокоментували заяви журналіста видання "L'Illustré" Арно Біди, який у свою чергу теж звинувачував ФФУ у виведенні коштів на офшори в ОАЕ.

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