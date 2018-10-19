Павелко: правоохоронці дадуть оцінку "офшорним" звинуваченнями на адресу ФФУ

ukru
Ексклюзив
15:27 • 51141 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 93039 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 134604 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112678 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 105249 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112412 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 136102 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74864 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83277 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 174073 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.6 м/с
76 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

Делегації росії та США в Ер-Ріяді взяли перерву після майже трьох годин переговорів

24 березня, 10:49 • 53572 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 103987 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 80985 перегляди
В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

В секторі Газа внаслідок влучання в лікарню було ліквідовано високопосадовця ХАМАС

24 березня, 11:03 • 47324 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 79153 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 134606 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 136104 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 174078 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 514312 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593957 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 1910 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 22443 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 23220 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31405 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58250 перегляди
Актуальне
Павелко: правоохоронці дадуть оцінку "офшорним" звинуваченнями на адресу ФФУ

Павелко: правоохоронці дадуть оцінку "офшорним" звинуваченнями на адресу ФФУ

Київ • УНН

 • 8141 перегляди

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Глава ФФУ Андрій Павелко прокоментував звинувачення на адресу ФФУ, озвучені спочатку швейцарським журналістом Арно Бідою, а пізніше і деякими українськими ЗМІ. За його словами, ФФУ не має відношення до офшорної компанії в Арабських Еміратах, яка виступила стороною в угоді з купівлі обладнання для українського заводу "ФФУ Продакшн". Про це Павелко розповів сьогодні, спілкуючись з журналістами, передає УНН.

Він пояснив, що арабська компанія була запропонована в якості партнера по оформленню угоди з боку німецького заводу "Політан" (виробник штучного покриття для футбольних полів).

"Документ, який я сьогодні показую, який я показував всім журналістам, було надано нам не заднім числом, і не сьогодні, а в 2016 році: про те що компанія "Політан" бачить партнером в закупівлі обладнання ту компанію, яку вони надають. Мова про компанію з Арабських Еміратів.

У цьому питанні ми повинні були дотримуватися їх вимог, ... і нав'язувати транснаціональній компанії (Політан) іншу компанію - ми не маємо можливості. Ми або йдемо на їх пропозиції і умови або шукаємо інших партнерів", - пояснив Павелко.

Він також додав, що ФФУ звернулася в правоохоронні органи, щоб ті дали оцінку коректності інформації, яка поширюється у вигляді "офшорних" звинувачень на адресу Федерації.

Павелко наголосив, що будь-які журналісти, які хочуть отримати об'єктивну інформацію з цього питання, завжди мають можливість звернутися в ФФУ.

"А ті, які не звертаються, - вигадують самі", - додав функціонер.

Як писав УНН, Генеральна прокуратура Швейцарії спростувала наявність справ проти Федерації футболу України. Таким чином, швейцарські правоохоронці прокоментували заяви журналіста видання "L'Illustré" Арно Біди, який в свою чергу теж звинувачував ФФУ у виведенні коштів на офшори в ОАЕ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04