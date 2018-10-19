Павелко: правоохоронці дадуть оцінку "офшорним" звинуваченнями на адресу ФФУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Глава ФФУ Андрій Павелко прокоментував звинувачення на адресу ФФУ, озвучені спочатку швейцарським журналістом Арно Бідою, а пізніше і деякими українськими ЗМІ. За його словами, ФФУ не має відношення до офшорної компанії в Арабських Еміратах, яка виступила стороною в угоді з купівлі обладнання для українського заводу "ФФУ Продакшн". Про це Павелко розповів сьогодні, спілкуючись з журналістами, передає УНН.
Він пояснив, що арабська компанія була запропонована в якості партнера по оформленню угоди з боку німецького заводу "Політан" (виробник штучного покриття для футбольних полів).
"Документ, який я сьогодні показую, який я показував всім журналістам, було надано нам не заднім числом, і не сьогодні, а в 2016 році: про те що компанія "Політан" бачить партнером в закупівлі обладнання ту компанію, яку вони надають. Мова про компанію з Арабських Еміратів.
У цьому питанні ми повинні були дотримуватися їх вимог, ... і нав'язувати транснаціональній компанії (Політан) іншу компанію - ми не маємо можливості. Ми або йдемо на їх пропозиції і умови або шукаємо інших партнерів", - пояснив Павелко.
Він також додав, що ФФУ звернулася в правоохоронні органи, щоб ті дали оцінку коректності інформації, яка поширюється у вигляді "офшорних" звинувачень на адресу Федерації.
Павелко наголосив, що будь-які журналісти, які хочуть отримати об'єктивну інформацію з цього питання, завжди мають можливість звернутися в ФФУ.
"А ті, які не звертаються, - вигадують самі", - додав функціонер.
Як писав УНН, Генеральна прокуратура Швейцарії спростувала наявність справ проти Федерації футболу України. Таким чином, швейцарські правоохоронці прокоментували заяви журналіста видання "L'Illustré" Арно Біди, який в свою чергу теж звинувачував ФФУ у виведенні коштів на офшори в ОАЕ.