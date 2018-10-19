Павелко: правоохоронці дадуть оцінку "офшорним" звинуваченнями на адресу ФФУ

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Глава ФФУ Андрій Павелко прокоментував звинувачення на адресу ФФУ, озвучені спочатку швейцарським журналістом Арно Бідою, а пізніше і деякими українськими ЗМІ. За його словами, ФФУ не має відношення до офшорної компанії в Арабських Еміратах, яка виступила стороною в угоді з купівлі обладнання для українського заводу "ФФУ Продакшн". Про це Павелко розповів сьогодні, спілкуючись з журналістами, передає УНН.