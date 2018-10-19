Павелко: правоохранители дадут оценку "оффшорным" обвинениям в адрес ФФУ

КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава ФФУ Андрей Павелко прокомментировал обвинения в адрес ФФУ, озвученные сначала швейцарским журналистом Арно Бедой, а позже и некоторыми украинскими СМИ. По его словам, ФФУ не имеет отношения к оффшорной компании в Арабских Эмиратах, которая выступила стороной в сделке по закупке оборудования для украинского завода “ФФУ Продакшн”. Об этом Павелко рассказал сегодня, общаясь с журналистами, передает УНН.