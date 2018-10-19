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Павелко: правоохранители дадут оценку "оффшорным" обвинениям в адрес ФФУ

Павелко: правоохранители дадут оценку "оффшорным" обвинениям в адрес ФФУ

Киев  •  УНН

 • 8141 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Глава ФФУ Андрей Павелко прокомментировал обвинения в адрес ФФУ, озвученные сначала швейцарским журналистом Арно Бедой, а позже и некоторыми украинскими СМИ. По его словам, ФФУ не имеет отношения к оффшорной компании в Арабских Эмиратах, которая выступила стороной в сделке по закупке оборудования для украинского завода “ФФУ Продакшн”. Об этом Павелко рассказал сегодня, общаясь с журналистами, передает УНН.

Он пояснил, что арабская компания была предложена в качестве партнера по оформлению сделки со стороны немецкого завода “Политан” (производитель искусственного покрытия для футбольных полей).

“Документ, который я сегодня показываю, который я показывал всем журналистам, был предоставлен нам не задним числом, и не сегодня, а в 2016 году: о том что компания „Политан“ видит партнера в закупке оборудования ту компанию, которую они предоставляют. Речь о компании из Арабских Эмиратов.

В этом вопросе мы должны были соблюдать их требования, ... и навязывать транснациональной компании (Политан) другую компанию — мы не имеем возможности. Мы либо идём на их предложения и условия либо ищем других партнеров”, — пояснил Павелко.

Он также добавил, что ФФУ обратилась в правоохранительные органы, чтобы те дали оценку корректности информации, которая распространяется в виде “оффшорных” обвинений в адрес Федерации.

Павелко подчеркнул, что любые журналисты, которые хотят получить объективную информацию по этому вопросу, всегда имеют возможность обратиться в ФФУ.

“А те, которые не обращаются, — выдумывают сами”, — добавил функционер.

Как писал УНН, Генеральная прокуратура Швейцарии опровергла наличие дел против Федерации футбола Украины. Таким образом, швейцарские правоохранители прокомментировали заявления журналиста издания “L’Illustré” Арно Беды, который в свою очередь тоже обвинял в ФФУ в выводе средств на оффшоры в ОАЭ. 

Украинские Национальные Новости

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