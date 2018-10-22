Павелко опроверг все "оффшорные" обвинения в адрес ФФУ

Павелко пояснил, что компания S.D.T FZE, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах, является партнером всемирно производителя искусственного покрытия для объектов спортивной инфраструктуры - Polytan. И именно Polytan рекомендовал "ФФУ Продакшн" закупить в этой организации необходимое оборудование для налаживания в Украине работы завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей и площадок, подчеркнул Президент ФФУ.

"Для того, чтобы достичь поставленной нами цели в восстановлении и развитии футбольной инфраструктуры в Украине, мы решили выбрать лучшую компанию - лидера на рынке производства искусственного покрытия для полов и площадок. Это партнер ФИФА и УЕФА - компания Polytan. Это уникальные технологии и уникальное производство, а также замечательные перспективы налаживания экспорта из Украины продукции всемирно известного бренда. Вместе с тем, в последнее время в ряде СМИ появилось немало критических публикаций и материалов по строительству в Украине завода по изготовлению искусственного покрытия для футбольных полей и мини-полей, а также сотрудничества "ФФУ Продакшн" с компанией Polytan. Я благодарен журналистам за такое внимание к этой теме, ведь вместе нам удалось разобраться во всех вопросах и еще раз убедиться в том, что именно компания Polytan рекомендовала ФФУ своего партнера, компанию S.D.T FZE, для закупки необходимого оборудования для завода "ФФУ Продакшн", - заявил он.

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Также, Павелко продемонстрировав соответствующее письмо от Polytan, датированный 5 сентября 2016.

"Соответствующее соглашение с этой компанией - залог того, что наш завод будет выпускать сертифицированную продукцию с высокой гарантией качества и одобрением со стороны УЕФА и ФИФА, и это было одним из условий сотрудничества с Polytan. В то же время хочу подчеркнуть, что никаких личных интересов - прямых или косвенных - ни у кого из Федерации футбола Украины в Объединенных Арабских Эмиратах, где зарегистрирована компания-партнер Polytan, нет и быть не может! Уверен, что вскоре вся информация об учредителях и собственниках компании S.D.T FZE станет открытой, и это только подтвердит мои слова. Зато тот факт, что построенный в Украине завод уже работает и производит качественную продукцию, подтверждает, что идея его создания была правильной", - прокомментировал Павелко.

Напомним, Генеральная прокуратура Швейцарии опровергла наличие дел против Федерации футбола Украины. Таким образом, швейцарские правоохранители прокомментировали заявления журналиста издания "L'Illustré" Арно Беды, который в свою очередь тоже обвинял ФФУ в выводе средств на офшоры в ОАЭ.