Британські журналісти викрили замовника інформаційних атак проти ФФУ

Так, Реган проаналізував характер звинувачень у нібито корупції, які поширювалися останнім часом проти ФФУ. І на його переконання, усі вони мають замовний характер.

Зокрема, журналіст констатував безпідставність заяв швейцарського журналіста Арно Беда про те, що ФФУ витратило кошти УЄФА на будівництво комерційного заводу (з виробництва штучного покриття для полів), який сьогодні нібито не працює.

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Знімаючи документальний фільм, Реган приїхав до Києва, де зустрівся з офіційними особами ФФУ, та особисто відвідав так званий "містичний завод" ФФУ ("ФФУ Продакшн" - ред.).

"Завод “ФФУ Продакшн” сьогодні успішно працює, а виготовлена на ньому продукція відповідає світовим стандартам якості", - констатував журналіст, додавши, що цільові кошти УЄФА для його будівництва не залучалися взагалі.

Крім того, Реган розібрався і з так званими "офшорними обвинуваченнями" на адресу ФФУ від вже згаданого Арно Беди з приводу купівлі обладнання для "ФФУ Продакшн" через компанію в ОАЕ.

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ФФУ надала лист від компанії Polytan, з тексту якого вбачається, що саме Polytan рекомендував "ФФУ Продакшн" закуповувати обладнання у їхнього офіційного партнера з Арабських Еміратів, йдеться у фільмі британського журналіста.

"Саме тому, усе це (звинувачення на адресу ФФУ у ЗМІ - ред.) виглядає як цілеспрямована інформаційна кампанія, винагородою за цю локальну дезінформаційну війну може бути висока посада в УЄФА. Попередній голова ФФУ Суркіс був членом виконавчого комітету керівного органу європейського футболу з 2004 року. Але на майбутні вибори ФФУ висунула кандидатуру Андрія Павелка", - зазначив Реган.

Нагадаємо, що Арно Беда також заявляв про нібито наявність кримінальних проваджень проти президента ФФУ Павелка у прокуратурі Швейцарії. Однак у самій прокуратурі ці твердження швейцарського журналіста спростували.

Додамо, що про причетність братів Суркісів до поширення недостовірної інформації про роботу ФФУ та її очільника Павелка неодноразово писали й українські ЗМІ.