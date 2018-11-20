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НАБУ не розслідує справ проти Павелка

НАБУ не розслідує справ проти Павелка

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Інформація про те, що проти нардепа Андрія Павелка в НАБУ розслідуються три кримінальні провадження не відповідає дійсності. Про це УНН повідомили в Національну антикорупційному бюро України у відповідь на інформаційний запит.

У Бюро пояснили, що за зверненням громадян та на підставі публікацій ЗМІ, детективами НАБУ були внесені до ЄРДР відомості про ймовірний факт порушення законів під час виділення коштів та закупівлі послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям. Однак, вказане провадження є “фактовим”, а не проти Павелка.

“Про підозру жодній особі не повідомлялося”, — уточнили в НАБУ і додали, що “факт внесення відомостей до ЄРДР жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії”.

Нагадаємо, напередодні журналіст Артем Франков та юрист Олег Скупінський поширили у ЗМІ інформацію про те, що НАБУ, начебто, переслідує Андрія Павелка за підозрою в корупції.

Зауважимо, що сам Павелко прокоментував озвучені на його адресу звинувачення, назвавши їх елементом інформаційної війни проти ФФУ.

Також нагадаємо, на минулому тижні власне розслідування щодо роботи ФФУ презентували британські журналісти. Вони, зокрема, спростували дані про розтрату коштів УЄФА під час будівництва заводу ФФУ із виробництва штучних футбольних покриттів. 

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