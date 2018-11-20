НАБУ не розслідує справ проти Павелка

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Інформація про те, що проти нардепа Андрія Павелка в НАБУ розслідуються три кримінальні провадження не відповідає дійсності. Про це УНН повідомили в Національну антикорупційному бюро України у відповідь на інформаційний запит.