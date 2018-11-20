НАБУ не расследует дел против Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Информация о том, что против нардепа Андрея Павелко в НАБУ расследуются три уголовных производства не соответствует действительности. Об этом УНН сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины в ответ на информационный запрос.
В Бюро пояснили, что по обращению граждан и на основании публикаций СМИ, детективами НАБУ были внесены в ЕРДР сведения о вероятном факте нарушения законов при выделении средств и закупке услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Однако, указанное производства является "фактовым", а не против Павелко.
"О подозрении ни одному лицу не сообщалось", - уточнили в НАБУ и добавили, что "факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия".
Напомним, накануне журналист Артем Франков и юрист Олег Скупинський распространили в СМИ информацию о том, что НАБУ якобы преследует Андрея Павелко по подозрению в коррупции.
Отметим, что сам Павелко прокомментировал озвученные в его адрес обвинения, назвав их элементом информационной войны против ФФУ.
Также напомним, на прошлой неделе собственное расследование работы ФФУ представили британские журналисты. Они, в частности, опровергли данные о растрате средств УЕФА во время строительства завода ФФУ по производству искусственных футбольных покрытий.