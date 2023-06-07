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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Британские спецслужбы устанавливают обстоятельства подрыва Каховской ГЭС - Сунак

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Британские спецслужбы устанавливают подробности относительно подрыва Каховской ГЭС. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак, добавив, что спецслужбы должны выяснить, кто именно стоит за подрывом плотины, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Британские спецслужбы устанавливают обстоятельства подрыва Каховской ГЭС - Сунак

Цитата

"Если будет доказано, что это произошло преднамеренно, то это будет, я думаю, самое большое нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и просто продемонстрирует новые минимумы, которые мы бы увидели от российской агрессии", – заявил Сунак журналистам на брифинге.

Дополнение

Он также сообщил, что Великобритания сразу отреагировала на это нападение, предложив Украине гуманитарную помощь.

"Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки как ООН, так и Красного Креста в реагировании на подобные ситуации. И теперь они могут перенаправить ресурсы, чтобы, в частности, помочь гуманитарному реагированию и эвакуации в этом районе", – добавил премьер-министр.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Также есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

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