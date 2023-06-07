Британские спецслужбы устанавливают обстоятельства подрыва Каховской ГЭС - Сунак

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"Если будет доказано, что это произошло преднамеренно, то это будет, я думаю, самое большое нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине с начала войны и просто продемонстрирует новые минимумы, которые мы бы увидели от российской агрессии", – заявил Сунак журналистам на брифинге.

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Он также сообщил, что Великобритания сразу отреагировала на это нападение, предложив Украине гуманитарную помощь.

"Мы уже выделили ресурсы и финансирование для поддержки как ООН, так и Красного Креста в реагировании на подобные ситуации. И теперь они могут перенаправить ресурсы, чтобы, в частности, помочь гуманитарному реагированию и эвакуации в этом районе", – добавил премьер-министр.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Также есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.