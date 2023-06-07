Британські спецслужби встановлюють обставини підриву Каховської ГЕС – Сунак

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 2386 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 6692 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 18770 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 24878 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 60921 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 50763 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 52455 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117380 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182327 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 203681 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.5м/с
23%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 38609 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 20141 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 18153 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 8748 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 40482 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 18759 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 41409 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 60905 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 203674 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 255086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 6886 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 7108 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 21810 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 26534 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 42432 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Британські спецслужби встановлюють обставини підриву Каховської ГЕС – Сунак

Київ • УНН

 • 388098 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Британські спецслужби встановлюють подробиці щодо підриву Каховської ГЕС. Про це заявив прем’єр-міністр країни Ріші Сунак, додавши, що спецслужби мають з’ясувати, хто саме стоїть за підривом греблі, пише УНН з посиланням на Sky News.

Британські спецслужби встановлюють обставини підриву Каховської ГЕС – Сунак

Цитата

"Якщо буде доведено, що це сталося навмисно, то це буде, я думаю, найбільший напад на громадянську інфраструктуру в Україні з початку війни і просто продемонструє нові мінімуми, які ми б побачили від російської агресії", – заявив Сунак журналістам на брифінгу.

Доповнення

Він також повідомив, що Велика Британія одразу відреагувала на цей напад, запропонувавши Україні гуманітарну допомогу.

"Ми вже виділили ресурси та фінансування для підтримки як ООН, так і Червоного Хреста у реагуванні на подібні ситуації. І тепер вони можуть перенаправити ресурси, щоб, зокрема, допомогти гуманітарному реагуванню та евакуації у цьому районі", – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Також є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16