Британські спецслужби встановлюють обставини підриву Каховської ГЕС – Сунак

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"Якщо буде доведено, що це сталося навмисно, то це буде, я думаю, найбільший напад на громадянську інфраструктуру в Україні з початку війни і просто продемонструє нові мінімуми, які ми б побачили від російської агресії", – заявив Сунак журналістам на брифінгу.

Доповнення

Він також повідомив, що Велика Британія одразу відреагувала на цей напад, запропонувавши Україні гуманітарну допомогу.

"Ми вже виділили ресурси та фінансування для підтримки як ООН, так і Червоного Хреста у реагуванні на подібні ситуації. І тепер вони можуть перенаправити ресурси, щоб, зокрема, допомогти гуманітарному реагуванню та евакуації у цьому районі", – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає. Також є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.