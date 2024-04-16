Британская разведка: удар по заводу в Татарстане демонстрирует возможности Украины по дальнобойным ударам по рф

Удар Украины по территории завода по производству "шахедов" в Татарстане подтверждает, что Сил обороны развивают дальнобойное оружие. Об этом говорится в отчете разведки, который обнародовало Минобороны Британии в X, передает УНН.

Детали

В разведке подчеркнули, что 2 апреля ВСУ атаковали завод в Татарстане, примерно в 1200 километрах от границы с Украиной.

Аналитики подтверждают, что предприятие работает с июля 2023 года и, как известно, производит иранские беспилотники типа "Шахед", которые россия использует для ударов по Украине.

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По данным британской разведки, эта атака еще раз демонстрирует способность ВСУ проникать вглубь России, обходить российскую противовоздушную оборону и выявлять любые объекты, используемые для войны.

Вполне вероятно, что российское министерство обороны изо всех сил пытается защитить такие объекты и, вероятно, довольствуется тем, что сбалансирует риск для объектов с гражданскими лицами, в пользу сохранения своего внимания на линии фронта, где тактика украинских БПЛА и частота атак продолжают вызывать проблемы для российских войск - заявили в британской разведке.

Дополнение

Отдельно специалисты указали на слова главы Татарстана, который после атаки заявил: "никто нас не защитит, кроме нас самих".

Как заявления в Минобороны Британии комментарии главы Татарстана, скорее всего, демонстрируют страх перед такими нападениями

Напомним,

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что на одном из предприятий, которое было атаковано БПЛА в Татарстане, было производство "по сборке "шахедов" и "гераней".

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