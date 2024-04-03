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Зеленский ответил на критику относительно ударов по объектам на территории рф: "россия кроме силы ничего не понимает"

Зеленский ответил на критику относительно ударов по объектам на территории рф: "россия кроме силы ничего не понимает"

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 12:16  •  12948 просмотра

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Зеленский защитил удары Украины по российским целям, заявив, что "россия не понимает ничего, кроме силы", и западные партнеры должны поддержать ответ Украины на российскую агрессию.

Западные партнеры должны поддерживать украинские ответы на агрессию россии, заявил Президент Украины Владимир Зеленский комментируя критику ООН атаки на российских завод по производству "шахедов". Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве в среду, 3 апреля, пишет УНН.

На вопрос, часто ли Зеленский разговаривает с международными партнерами относительно ударов по НПЗ и заводам рф, в частности в Татарстане, Зеленский ответил: 

"Некоторые (международные организации -ред.) поднимают вопрос об атаках по НПЗ...Ну тут очень просто могу этим организациям ответить в принципе. Мне кажется, для того, чтобы в конце концов понять как выжить в Харькове, как людям жить без света без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Понимать, что россия кроме силы ничего не понимает", - сказал Владимир Зеленский.

Он указал, что все осуждения относительно ударов по нашей энергетике, блэкаутов, подрыв нашей инфраструктуры и прочее  - не привели к уменьшению российских атак.  "То есть это говорит, что эти люди понимают только одно - что есть мощный ответ. Наоборот наши западные партнеры должны поддерживать украинские ответы", - подчеркнул Президент. 

Напомним 

Комментируя атаку беспилотников на завод по производству "шахедов" в татарстане, в ООН призвали отказаться от атак на "гражданскую инфраструктуру". 

Впрочем именно из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в россии ощутимо сократился экспорт российского дизельного топлива.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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