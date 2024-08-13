Британская разведка: российские войска в Украине страдают от недостатка питьевой воды

Некоторые российские военные подразделения, ведущие боевые действия в Украине, вероятно, испытывают недостаток питьевой воды на фоне разрушений коммунальной инфраструктуры в результате ударов рф. Об этом говорится в новом отчете министерства обороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Детали

Как указали в МО Великобритании, из-за ущерба, нанесенного во время продолжающихся российских ударов по коммунальной инфраструктуре, теперь почти наверняка у российских военных возникли проблемы с водоснабжением. Более того, любые проблемы с водой будут усиливаться из-за жары, отметили в британской разведке.

23 июля 2024 года пророссийский военный блогер сообщил, что пайки воды для российских пилотов были ограничены до одного литра в день. Это всего навсего четвертая часть минимальной рекомендуемой потребности в воде для работы в условиях высоких температур. В результате, по сообщениям, российские летчики обращались за водой к местным жителям. Блогер обратился к российским вододобывающим компаниям с просьбой обеспечить российские военные базы дополнительной водой в ростове, воронеже и на крымских авиабазах.

В связи с нехваткой воды некоторые российские военные подразделения были вынуждены импровизировать, используя застойные лужи для ежедневной потребности в воде. Это, вероятнее всего, привело к росту количества заболеваний, передающихся через воду, среди российских солдат. Нехватка воды, приводящая к обезвоживанию и повышенному риску заражения, почти наверняка скажется на моральном духе и оперативной эффективности - считают в британской разведке.

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