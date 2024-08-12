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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский: курск - катастрофа войны путина

Зеленский: курск - катастрофа войны путина

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 17:40  •  24577 просмотра

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Президент Украины напомнил о катастрофе подводной лодки "Курск", которая произошла 24 года назад. По его словам, сейчас курск - катастрофа войны путина.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что 24 года назад была катастрофа российской атомной подводной лодки "Курск", которое стало символическим началом правления российского диктатора владимира путина. Сейчас курск это катастрофа войны путина. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

"Мы видим, как россия во времена путина на самом деле движется: 24 года назад была катастрофа "Курска" - символическое начало его правления; сейчас видно, что является финалом для него. И тоже курск. Катастрофа его войны. Так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила. россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно мир обеспечим", - сказал Зеленский.

Дополнение

12 августа 2000 года в Баренцевом море во время учений затонула российская атомная подводная лодка "Курск". Погибли 118 человек - все, кто был на борту.

В сентябре 2000 года путин дал интервью американскому журналисту Ларри Кингу, который спросил у российского диктатора: "Что случилось с субмариной?", путин с улыбкой ответил: "Она утонула".

Напомним

На заседании Ставки Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ВСУ контролирует около тысячи квадратных километров в курской области, это, в частности, районы, из которых российская армия наносила удары по Сумщине, которых только с 1 июня было 2100.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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