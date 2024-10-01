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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Британская разведка: освобождение Волчанского агрегатного завода поможет ВСУ в дальнейшем контрнаступлении

Британская разведка: освобождение Волчанского агрегатного завода поможет ВСУ в дальнейшем контрнаступлении

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 10:45  •  6333 просмотра

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Британская разведка сообщает об ослаблении российских позиций в районе Волчанска. ВСУ отбили агрегатный завод, что может способствовать дальнейшему контрнаступлению на севере города.

россия вынужденно ослабила собственные подразделения в районе Волчанска, что позволило Силам обороны перехватить инициативу. Агрегатный завод, который недавно отбили ВСУ, может помочь украинским войскам в дальнейшем контрнаступлении на севере города. Об этом говорится в отчете разведки, который публикует Минобороны Британии, передает УНН.

Детали

В отчете указано, что российское командование, вероятно, перебросило часть сил из района Волчанска для поддержки операций в Курской области, где Украина захватила часть российской территории

Аналитики утверждают, что это сократило возможности российских войск на Харьковщине. В свою очередь, дало Силам обороны Украины пространство для новых действий.

Ситуация на Волчанском агрегатном заводе сложная и напряженная - спикер ОТГ «Харьков»30 сентября 2024, 09:54 • 15068 просмотров

Разведка отметила, что бои за Волчанск идут с мая 2024 года, когда русские начали наступательную операцию в Харьковской области, вероятно, чтобы создать «буферную зону» для якобы сдерживания и смягчения любых украинских атак в районе Белгорода.

После того за Волчанск начались ожесточенные бои - обе стороны стремятся вытеснить друг друга из этого района.

В конце концов, в прошлом месяце года украинские силы отбили и очистили Волчанский агрегатный завод, который завод был опорным пунктом России, позволяя проводить тактические операции на реке Волчья.

Его потеря, вероятно, ограничит возможности российских сухопутных войск по продвижению в Харьковской области. Вероятно, что украинский контроль над заводом будет способствовать дальнейшим контрнаступлениям на севере города, чтобы оттеснить российские войска к границе Украины и России

- подытожили аналитики британской разведки.

Напомним,

Подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода, уничтожив оккупантов во всех 30 зданиях. Операция успешно завершена, несмотря на яростное сопротивление врага и применение тяжелой техники.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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