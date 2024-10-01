Британська розвідка: звільнення Вовчанського агрегатного заводу допоможе ЗСУ у подальшому контрнаступі

росія вимушено послабила власні підрозділи у районі Вовчанська, що дозволило Силам оборони перехопити ініціативу. Агрегатний завод, який нещодавно відбили ЗСУ, може допомогти українським військам у подальшому контрнаступі на півночі міста. Про це йдеться у звіті розвідки, який публікує Міноборони Британії, передає УНН.

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У звіті вказано, що російське командування, ймовірно, перекинуло частину сил з району Вовчанська для підтримки операцій у Курській області, де Україна захопила частину російської території

Аналітики стверджують, що це скоротило можливості російських військ на Харківщині. Своєю чергою, дало Силам оборони України простір для нових дій.

Ситуація на Вовчанському агрегатному заводі складна й напружена - речник ОТУ "Харків"

Розвідка відзначила, що бої за Вовчанськ точаться з травня 2024 року, коли російські розпочали наступальну операцію в Харківській області, ймовірно, щоб створити "буферну зону" для нібито стримування та пом'якшення будь-яких українських атак у районі білгорода.

Після того за Вовчанськ почалися запеклі бої - обидві сторони прагнуть витіснити один одного з цього району.

Зрештою, минулого місяця року українські сили відбили та очистили Вовчанський агрегатний завод, який завод був опорним пунктом Росії, дозволяючи проводити тактичні операції на річці Вовча.

Його втрата, ймовірно, обмежить можливості російських сухопутних військ щодо просування в Харківській області. Ймовірно, що український контроль над заводом сприятиме подальшим контрнаступам на півночі міста, щоб відтіснити російські війська до кордону України та росії - підсумували аналітики британської розвідки.

Нагадаємо

Підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, знищивши окупантів у всіх 30 будівлях. Операцію успішно завершено, незважаючи на шалений опір ворога та застосування важкої техніки.