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Британская разведка объяснила нетипичную медийную активность шойгу

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. российский министр обороны сергей шойгу на прошлой неделе проявил ранее не свойственную ему медийную активность. Он активно комментировал оборонные операции россии, приукрашивая успехи и критиковал ответственных за поставки оружия. Это обусловлено необходимостью поддерживать положительный имидж на фоне растущей критики, отмечается в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН

Британская разведка объяснила нетипичную медийную активность шойгу

Детали

Аналитики отмечают, что в течение последней недели министр обороны россии сергей шойгу проявлял медийную активность, вероятно, с целью представить себя как контролирующего стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции. шойгу предоставил по меньшей мере два комментария относительно оборонительных операций россии, в том числе сделал почти наверняка серьезно преувеличенные заявления об украинских потерях.

Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений, отмечается в отчете. шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт.

Цитата

"шойгу, вероятно, остро осознает необходимость поддерживать положительный имидж перед лицом все более неприкрытой критики со стороны некоторых соотечественников"

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 216 180 человек, 3931 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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