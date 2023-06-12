Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 216 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 216 180 осіб, 3931 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 12.06.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 216 180 (+540) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3931 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 7636 (+5),
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- артилерійських систем – 3746 (+10),
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- РСЗВ – 601 (+0),
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- засобів ППО ‒ 362 (+0),
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- літаків – 314 (+0),
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- гелікоптерів – 299 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7),
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- крилатих ракет ‒ 1183 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 18 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 6471 (+10),
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- спеціальнрї техніки ‒ 510 (+1).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів.