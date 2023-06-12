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Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 216 тысяч

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 216 180 человек, 3931 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 216 тысяч

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 12.06.2023 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 216 180 (+540) человек ликвидировано,
  • танков - 3931 (+5),
  • боевых бронированных машин - 7636 (+5),
  • артиллерийских систем – 3746 (+10),
  • РСЗВ – 601 (+0),
  • средств ПВО - 362 (+0),
  • самолетов – 314 (+0),
  • вертолетов – 299 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7),
  • крылатых ракет - 1183 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6471 (+10),
  • специальной техники - 510 (+1).

Дополнение

Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

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