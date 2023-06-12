Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 216 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 216 180 человек, 3931 танка и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 12.06.2023 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 216 180 (+540) человек ликвидировано,
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- танков - 3931 (+5),
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- боевых бронированных машин - 7636 (+5),
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- артиллерийских систем – 3746 (+10),
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- РСЗВ – 601 (+0),
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- средств ПВО - 362 (+0),
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- самолетов – 314 (+0),
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- вертолетов – 299 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3307 (+7),
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- крылатых ракет - 1183 (+0),
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- кораблей/катеров - 18 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 6471 (+10),
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- специальной техники - 510 (+1).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов.