Авіація ЗСУ завдала 6 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.