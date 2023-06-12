Авиация ВСУ нанесла 6 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, за прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки состоялось 25 боевых столкновений.
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.