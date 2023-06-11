Авіація ЗСУ завдала 16 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.
Також наші захисники знищили 4 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливих об’єкти противника.
Нагадаємо
Учора авіація ЗСУ завдала 19 ударів по районах зосередження росіян.