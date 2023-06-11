Авиация ВСУ нанесла 16 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

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"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также наши защитники уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА различных типов", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 артиллерийское подразделение на огневой позиции и еще 4 важных объекта противника.

Напомним

Вчера авиация ВСУ нанесла 19 ударов по районам сосредоточения россиян.