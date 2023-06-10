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Авіація ЗСУ завдала 19 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Авіація ЗСУ завдала 19 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Цитата 

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення 

У Генштабі додають, що протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На превеликий жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено лікарню у місті Гуляйполе, приватні житлові будинки міста Звягель Житомирської області, пошкоджено будинок культури в Очакові Миколаївської області та інша цивільна інфраструктура в Одеській області.

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