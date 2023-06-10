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Авиация ВСУ нанесла 19 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 171855 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Авиация ВСУ нанесла 19 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Цитата 

"Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 5 артиллерийских подразделений противника на огневых позициях.", - говорится в сообщении. 

Дополнение 

В Генштабе добавляют, что за прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К большому сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушена и повреждена больница в городе Гуляйполе, частные жилые дома города Звягель Житомирской области, поврежден дом культуры в Очакове Николаевской области и другая гражданская инфраструктура в Одесской области.

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