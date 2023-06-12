Британська розвідка пояснила нетипову медійну активність шойгу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. російській міністр оборони сергій шойгу минулого тижня проявив раніше не властиву йому медійну активність. Він активно коментував оборонні операцій росії, прикрашаючи успіхи та критикував відповідальних за постачання зброї. Це зумовлено необхідністю підтримувати позитивний імідж на тлі дедалі зростаючої критики, зазначається у новому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
Деталі
Аналітики зазначають, що впродовж останнього тижня міністр оборони росії сергій шойгу проявляв медійну активність, ймовірно, з метою представити себе як такого, що контролює стратегічні питання, в той час, як Україна прискорює наступальні операції. шойгу надав щонайменше два коментарі щодо оборонних операцій росії, в тому числі зробив майже напевно серйозно перебільшені заяви про українські втрати.
Це контрастує з іншими ключовими періодами війни, коли він зникав з публічних виступів, зауважується у звіті. шойгу також закликав російську оборонну промисловість подвоїти свої зусилля і розкритикував офіцерів Західного військового округу за недостатньо швидку відправку резервної бронетехніки на фронт.
Цитата
"шойгу, ймовірно, гостро усвідомлює необхідність підтримувати позитивний імідж перед обличчям дедалі більш неприхованої критики з боку деяких співвітчизників"
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 216 180 осіб, 3931 танка та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські військові звільнили Сторожове - Міноборони