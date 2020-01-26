Великобритания выпускает памятную монету в честь Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Британский министр финансов Саджид Джавид обнародовал новую памятную монету номиналом 50 пенсов, которая отмечает выход Британии из ЕС 31 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky news.
Отмечается, что сначала заказы на изготовление праздничных монет планировалось до первоначальной даты выхода 31 октября. Но задержка Brexit означала, что около миллиона монет пришлось расплавить, а металл отложить, пока не будет подтверждена новая дата выхода.
На новых монетах имеется надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата, когда Великобритания официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.
Около трех миллионов монет Brexit поступят в обращение с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году.
Напомним, что 24 января, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках предвыборной кампании заявил, что его Консервативная партия является единственной политической силой, которая осуществит выход страны из Евросоюза до 31 января 2020 года. Джонсон подписал соглашение о Brexit 24 января.