Великобритания выпускает памятную монету в честь Brexit

Отмечается, что сначала заказы на изготовление праздничных монет планировалось до первоначальной даты выхода 31 октября. Но задержка Brexit означала, что около миллиона монет пришлось расплавить, а металл отложить, пока не будет подтверждена новая дата выхода.

На новых монетах имеется надпись "Мир, процветание и дружба со всеми странами" и дата, когда Великобритания официально покинет ЕС - 31 января 2020 года.

Около трех миллионов монет Brexit поступят в обращение с пятницы, 31 января, а еще семь миллионов будут выпущены позже в этом году.

Напомним, что 24 января, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС.

В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках предвыборной кампании заявил, что его Консервативная партия является единственной политической силой, которая осуществит выход страны из Евросоюза до 31 января 2020 года. Джонсон подписал соглашение о Brexit 24 января.