Джонсон підписав угоду про Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав угоду про Brexit з Європейським союзом. Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні я підписав Угоду про вихід Великої Британії з ЄС 31 січня, вшановуючи демократичний мандат британського народу. Цей підпис віщує нову главу в історії нашої країни", - написав Джонсон.
Нагадаємо, що сьогодні, 24 січня, Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель підписали угоду про вихід Великобританії з ЄС.
У листопаді прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в рамках передвиборної кампанії заявив, що його Консервативна партія є єдиною політичною силою, яка здійснить вихід країни з Євросоюзу до 31 січня 2020 року.