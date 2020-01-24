Джонсон подписал соглашение о Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit с Европейским союзом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Сегодня я подписал Соглашение о выходе Великобритании из ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал Джонсон.
Напомним, что сегодня, 24 января, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
В ноябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках предвыборной кампании заявил, что его Консервативная партия является единственной политической силой, которая осуществит выход страны из Евросоюза до 31 января 2020 года.