Борис Джонсон обіцяє виборцям вийти з ЄС до 31 січня 2020 року

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон в рамках передвиборчої кампанії заявив, що його Консервативна партія є єдиною політичною силою, яка здійснить вихід країни з Євросоюзу до 31 січня 2020 року. Про це він заявив 24 листопада, під час виступу перед прихильниками у графстві Уест-Мідлендс, передає УНН із посиланням на DW.